Во Франции пять человек погибли в результате стрельбы

По меньше мере пять человек были убиты в результате стрельбы у лагеря для мигрантов под Дюнкерком и в соседнем городе во Франции.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, погибшими оказалась два сотрудника службы безопасности, два мигранта, а также 29-летний мужчина во французском городе Ворму, который находится в нескольких километрах от Дюнкерка.

Полиции сдался 22-летний француз, который взял на себя ответственность за стрельбу, у него в багажнике также нашли три единицы оружия. О мотивах стрелка не сообщается.

Телеканал Sky News сообщил, что погибшими мигрантами были курды, которые ранее пытались пересечь Ла-Манш.