Израиль закроет посольство в Ирландии

Израиль закрывает посольство в Ирландии из-за «антисемитских действий» Дублина.

Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на главу МИД еврейского государства Гидеона Саара.

«Антисемитские действия и риторика, которые Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах. Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем», — высказался дипломат.

Саар добавил, что израильские власти планируют развивать отношения со странами, которые благосклонно настроены к еврейскому государству, однако еще не имеют в стране его посольства.

Министр анонсировал открытие дипведомства в Молдавии.

Источник: Gazeta.ru