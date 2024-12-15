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В Южной Корее арестован глава военной разведки

First News Media19:00 - Сегодня
В Южной Корее арестован глава военной разведки

Полиция Республики Корея арестовала без ордера главу командования военной разведки Мун Сан Хо и его предшественника на этом посту Но Сан Вона по подозрению в участии в мятеже из-за событий военного положения.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его информации, Мун Сан Хо вызвал интерес правоохранительных органов, поскольку сотрудники командования военной разведки прибыли в здание Центральной избирательной комиссии 3 декабря спустя две минуты после объявления военного положения. Полиция считает, что генерал мог знать о нем заранее и дал приказ отправить военных.

Южнокорейская оппозиция считает, что его предшественник Но Сан Вон составил текст указа о военном положении и участвовал в приготовлениях. Однако, по мнению правоохранительных органов, бывший министр обороны Ким Ён Хён является ключевым исполнителем плана и был арестован ранее.

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