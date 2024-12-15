Кабмин Израиля одобрил план по демографии Голан

Правительство Израиля одобрило план по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах.

Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее сообщению, расходы на реализацию этого плана составят 40 млн шекелей ($11,1 млн по текущему курсу). "С учетом войны и нового фронта против Сирии, а также стремления удвоить численность населения Голан премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, в воскресенье, представил на утверждение правительства первый этап программы по стимулированию демографического роста в поселениях Голанских высот и Кацрина (район на Голанах - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Этот план был утвержден на заседании кабмина единогласно, указали в канцелярии. "Это решение укрепляет поселения Голан, в том числе в сферах образования, возобновляемой энергетики, создания студенческой деревни и программы организационного развития, которая поможет региональному совету Голан принять новых жителей", - отмечается в тексте.

"Укрепление Голан - это укрепление Государства Израиль, и оно особенно важно в нынешнее время. Мы продолжим свое присутствие на Голанах, их развитие и заселение", - заявил в связи с этим Нетаньяху, слова которого приводятся в сообщении канцелярии.

Источник: ТАСС