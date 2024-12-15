 WSJ предсказала охоту за зарубежными активами семьи Асада | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

WSJ предсказала охоту за зарубежными активами семьи Асада

First News Media20:30 - Сегодня
WSJ предсказала охоту за зарубежными активами семьи Асада

Активы семьи экс-президента Сирии Башара Асада, находящиеся за рубежом, станут объектом настоящей охоты на международном уровне.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их утверждению, среди приобретенного за рубежом имущества Башара Асада встречаются такие позиции, как недвижимость в России, отели в Вене и частный самолет в Дубае. Так, как отметил изучавший ранее активы Асада бывший чиновник Белого дома Эндрю Тейблер, за ними будет вестись настоящая "охота на международном уровне". "У них (имеется в виду семья экс-президента Сирии - прим. ТАСС) всегда был план "Б", и они хорошо подготовлены к ссылке", - добавил Тейблер.

Источник: ТАСС

Поделиться:
155

Актуально

ОбществоВ Азербайджане объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности
ПолитикаМинистерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО
ОбществоВ Баку усилился ветер - фактическая погода
ПолитикаЯшар Гюлер: Путь к стабильности на Кавказе лежит через мир между Баку и Иреваном

В мире

Президент Словакии: Украине придется пойти на территориальные уступки
WSJ предсказала охоту за зарубежными активами семьи Асада
В Афганистане не менее 35 рабочих оказались под завалами после обрушения шахты
Кабмин Израиля одобрил план по демографии Голан

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости
Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Состояние Илона Маска превысило 400 млрд долларов
Основатель компании Mango погиб в Испании при падении в ущелье
В России предложили признать Санта-Клауса иноагентом
Захарова посоветовала Reuters опровергнуть фейк о гибели Асада

Последние новости

Президент Словакии: Украине придется пойти на территориальные уступкиСегодня, 21:25WSJ предсказала охоту за зарубежными активами семьи АсадаСегодня, 20:30В Афганистане не менее 35 рабочих оказались под завалами после обрушения шахтыСегодня, 20:05Кабмин Израиля одобрил план по демографии ГоланСегодня, 19:50В Азербайджане объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасностиСегодня, 19:15В Южной Корее арестован глава военной разведкиСегодня, 19:00Израиль закроет посольство в ИрландииСегодня, 18:25Министр обороны Турции: На данном этапе нет предпосылок думать, что российские военные покинут СириюСегодня, 17:55Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕОСегодня, 17:15В Лондоне из-за стрельбы погиб человек, еще двое получили раненияСегодня, 16:40Сийярто заявил об отказе Украины от разговора Зеленского с ОрбаномСегодня, 16:20Секретарь Святого Престола выразил удовлетворение толерантностью азербайджанского народа к различным религиям - ФОТОСегодня, 16:00В Баку усилился ветер - фактическая погодаСегодня, 15:35В Азербайджане стартует Неделя медиаграмотностиСегодня, 15:25Яшар Гюлер: Путь к стабильности на Кавказе лежит через мир между Баку и ИреваномСегодня, 15:00Гражданин Украины армянского происхождения подозревается в совершении теракта в ДнепреСегодня, 14:30В Губе в частном доме произошел взрыв с последующим возгоранием - ФОТОСегодня, 14:10Архиепископ Галлахер провел Святую Мессу в бакинском католическом храме - ФОТОСегодня, 13:55Завтра в Баку ожидается ветер, в горных районах - снегСегодня, 13:30Во Франции пять человек погибли в результате стрельбыСегодня, 13:15
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35