WSJ предсказала охоту за зарубежными активами семьи Асада

Активы семьи экс-президента Сирии Башара Асада, находящиеся за рубежом, станут объектом настоящей охоты на международном уровне.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их утверждению, среди приобретенного за рубежом имущества Башара Асада встречаются такие позиции, как недвижимость в России, отели в Вене и частный самолет в Дубае. Так, как отметил изучавший ранее активы Асада бывший чиновник Белого дома Эндрю Тейблер, за ними будет вестись настоящая "охота на международном уровне". "У них (имеется в виду семья экс-президента Сирии - прим. ТАСС) всегда был план "Б", и они хорошо подготовлены к ссылке", - добавил Тейблер.

Источник: ТАСС