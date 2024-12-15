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Эрдоган: Наш регион и мир в целом переживают трудные времена

First News Media09:25 - Сегодня
Эрдоган: Наш регион и мир в целом переживают трудные времена

Наш регион и мир в целом действительно переживают в последнее время тяжелые дни.

Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети X.

По его словам, пандемия коронавируса привела к новым проблемам во всех сферах - от экономики до торговли, от безопасности до социальной жизни.

Эрдоган напомнил, что война между Россией и Украиной в феврале 2025 года вступит в четвертый год.

"С начала атак Израиля на Газу прошло 440 дней. Конечно, все войны и кризисы влияют и на нашу страну. Но Турция заслужила уважение как остров стабильности во всем этом хаосе, играя роль ключевой страны региона", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что, несмотря на некоторые трудности, страну ждут как никогда спокойные, процветающие и прекрасные дни: "Если мы, как народ, проявим еще немного терпения, то, даст Бог, мы приблизимся к нашим целям во всех сферах".

Источник: Report

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