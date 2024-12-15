 Трамп выдвинул главу Truth Social на пост председателя совета по разведке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп выдвинул главу Truth Social на пост председателя совета по разведке

First News Media09:55 - Сегодня
Трамп выдвинул главу Truth Social на пост председателя совета по разведке

Избранный американский лидер Дональд Трамп решил назначить главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте.

"Я с радостью объявляю, что назначу генерального директора Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте, состоящего из выдающихся граждан, которые не связаны напрямую с федеральным правительством", - говорится в заявлении на странице Трампа в Truth Social.

Источник: ТАСС

Поделиться:
212

Актуально

ОбществоЗавтра в Баку ожидается ветер, в горных районах - снег
ОбществоАрхиепископ Галлахер провел Святую Мессу в бакинском католическом храме - ФОТО
ОбществоВ Баку запущен новый автобусный маршрут - ФОТО
ОбществоОт Месопотамии до Поднебесной: Как встречали Новый год древние цивилизации - ФОТО

В мире

Во Франции пять человек погибли в результате стрельбы
Экс-премьера Бангладеш подозревают в причастности к исчезновениям граждан
У берегов Калифорнии произошло сильное землетрясение
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что немецкие предприятия загнаны в угол

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости
Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

МИД РФ: Асад решил оставить президентский пост
Зеленский назвал потери Украины в войне против РФ
Президент Сирии мог погибнуть в авиакатастрофе
Основатель компании Mango погиб в Испании при падении в ущелье

Последние новости

Архиепископ Галлахер провел Святую Мессу в бакинском католическом храме - ФОТОСегодня, 13:55Завтра в Баку ожидается ветер, в горных районах - снегСегодня, 13:30Во Франции пять человек погибли в результате стрельбыСегодня, 13:15Экс-премьера Бангладеш подозревают в причастности к исчезновениям гражданСегодня, 12:45У берегов Калифорнии произошло сильное землетрясениеСегодня, 12:35Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что немецкие предприятия загнаны в уголСегодня, 12:25В Баку дотла сгорел частный дом - ФОТОСегодня, 12:05В Астраханской области зарегистрировано 19 азербайджанских компанийСегодня, 11:35В Баку запущен новый автобусный маршрут - ФОТОСегодня, 11:20Названо число сирийских беженцев, вернувшихся в свою страну из ТурцииСегодня, 11:05АБР снизил прогноз по инфляции для Центральной Азии и КавказаСегодня, 10:45Оппозиция Южной Кореи заявила, что не потребует импичмента и.о. президентаСегодня, 10:25От Месопотамии до Поднебесной: Как встречали Новый год древние цивилизации - ФОТОСегодня, 10:05Трамп выдвинул главу Truth Social на пост председателя совета по разведкеСегодня, 09:55Роналду и Неймар не вошли в топ-10 самых дорогих футболистовСегодня, 09:40Эрдоган: Наш регион и мир в целом переживают трудные временаСегодня, 09:25Сегодня день рождения академика Гасана АлиеваСегодня, 09:15Лидер новых властей Сирии заявил о готовности баллотироваться на пост президентаСегодня, 00:05В Стамбуле при вооруженном нападении погиб сотрудник телеканала Haber Global14 / 12 / 2024, 23:40Алсу отреагировала на слухи о беременности14 / 12 / 2024, 23:20
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35