Трамп выдвинул главу Truth Social на пост председателя совета по разведке
Избранный американский лидер Дональд Трамп решил назначить главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте.
"Я с радостью объявляю, что назначу генерального директора Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте, состоящего из выдающихся граждан, которые не связаны напрямую с федеральным правительством", - говорится в заявлении на странице Трампа в Truth Social.
Источник: ТАСС
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