Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что немецкие предприятия загнаны в угол

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии и кандидат в канцлеры от партии "зеленых" Роберт Хабек признал, что бизнес-модель страны "загнана в угол".

"В любом случае наша бизнес-модель действительно загнана в угол", - сказал он в интервью газете Bild am Sonntag, отвечая на вопрос, прекратила ли работать бизнес-модель Германии без дешевого российского газа.

При этом Хабек отметил, что ФРГ является экспортной страной, которой необходимы открытые рынки. "[Избранный президент США] Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки, повсюду продвигая свои электромобили. Это одна из серьезных проблем германской автомобильной промышленности", - подчеркнул министр.

По его словам, тот факт, что ФРГ уже много лет не инвестирует в инфраструктуру, в налоговые условия и в квалифицированную рабочую силу, также имеет негативное влияние. "У нас действительно есть проблема с привлекательностью [ФРГ] как места для ведения бизнеса, но ее можно решить", - заключил глава Минэкономики Германии.