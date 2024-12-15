Экс-премьера Бангладеш подозревают в причастности к исчезновениям граждан

Комиссия по расследованию насильственных исчезновений граждан в период правления бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины заявила в предоставленном правительству предварительном отчете об обнаружении доказательств ее причастности к этим инцидентам.

"Комиссия обнаружила доказательства причастности бывшего премьер-министра Шейх Хасины к случаям насильственного исчезновения", - говорится в заявлении пресс-службы офиса главы временного правительства Бангладеш Мухаммада Юнуса. По данным комиссии, число насильственных исчезновений может превышать 3 500.

Сообщается, что в ходе расследования была обнаружена "систематическая схема", которая позволяла случаям насильственных исчезновений оставаться незамеченными. В нее были вовлечены военные и полиция, а Шейх Хасина, как утверждается, выполняла координирующую роль. Еще один промежуточный отчет комиссия намерена представить в марте. Предполагается, что ей потребуется еще как минимум год, чтобы завершить проверку всех полученных обвинений.

Правозащитник и член комиссии Саджад Хоссейн сказал, что зарегистрировано 1 676 жалоб на насильственные исчезновения и на данный момент рассмотрены 758 из них. 200 человек из списка так и не вернулись, а те, кто вернулся, в основном были отмечены в записях как арестованные.

Источник: ТАСС