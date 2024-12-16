В Грузии назвали вредительским призыв ЮНИСЕФ пустить детей на митинги

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал вредительским заявление представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии от 7 декабря, в котором организация призывает власти допустить детей до акций протеста.

«У этого заявления ЮНИСЕФ не то что нет ничего общего с правами детей, оно показывает, что у них - не знаю, кто там работает - нет никакой чувствительности к правам детей. Такое вредительство, которое мы увидели от ЮНИСЕФ в те дни в виде заявления, показывает невозможность того, чтобы эти люди понимали, что значат интересы детей», - заявил на брифинге Папуашвили.

По его словам, организация вместо того, чтобы ограждать детей от протестов, которые сопровождались насильственными действиями со стороны некоторых демонстрантов, подталкивали их к участию. Папуашвили подчеркнул, что власти Грузии обязательно проведут с представительством ЮНИСЕФ «серьезный разговор о том, каким целям служило это вредительское заявление».

Представительство ЮНИСЕФ в Грузии опубликовало 7 декабря заявление, в котором ссылается на пункты конвенции ООН о правах ребенка. В частности, указываются пункты о правах детей на свободное выражение мнения и свободу мирных собраний. Также организация приводит пункт кодекса Грузии о правах детей, по которому у несовершеннолетних есть право на свободу собраний. ЮНИСЕФ призвало власти Грузии обеспечить защиту этих прав.

Источник: ТАСС