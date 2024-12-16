Окончательных решений о будущем баз РФ в Сирии пока нет, заявили в Кремле

Будущее российских баз в Сирии пока не определено, Москва ведет диалог с силами, контролирующими ситуацию в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас каких-то окончательных решений на этот счет нет, мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране. Все это будет определяться в ходе диалога», - сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, принято ли решение о судьбе российских баз в Сирии и справедливы ли сообщения в некоторых соцсетях о том, что РФ рассматривает Ливию как новую территорию, на которой могут быть созданы базы вместо тех, что были в Сирии.

Источник: ТАСС