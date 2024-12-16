Актоты Раимкулова: Культурное единство тюркского мира через проекты и инициативы

Тюркский мир представляет собой уникальную культурную и историческую общность, объединяющую народы и страны от Турции до Центральной Азии, с глубокими историческими корнями. Основа общества в тюркском мире строится на традициях гостеприимства, уважения к старшим и важности семьи, которые остаются неотъемлемой частью современной жизни.

23 августа 2012 года на саммите Тюркского совета в Бишкеке по решению глав государств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции в Баку был учрежден Фонд тюркской культуры и наследия.

За 12 лет своего существования фонд активно сотрудничал с такими тюркскими организациями, как Организация тюркских государств (ОТГ), TÜRKSOY, Тюркская академия, TürkPA, Тюркский инвестиционный фонд и другими. Фонд реализовал множество проектов по изучению и популяризации богатой культуры и наследия тюркских народов.

С 3 ноября 2023 года решением 10-го Саммита глав государств новым президентом Фонда тюркской культуры и наследия назначена Актоты Раимкулова.

Актоты Раимкулова: биография и профессиональная деятельность

Актоты Раимкулова родилась в Алматы. С раннего детства она проявила выдающиеся музыкальные способности — уже в пять лет начала играть на фортепиано. Ее талант рано привлек внимание: в возрасте одиннадцати лет она написала песню «Чили будет свободной», ставшую известной на всесоюзном уровне. Будучи ученицей пятого класса, Актоты одержала победу на I Республиканском конкурсе пианистов.

Актоты Раимкулова окончила Государственную консерваторию им. Курмангазы по специальностям «Композиция» и «Фортепиано». В годы учебы дважды становилась лауреатом Всесоюзного конкурса молодых композиторов — в 1984 и 1987 годах. Позже она начала свою трудовую карьеру преподавателем в Казахском государственном женском педагогическом институте и продолжила обучение в аспирантуре консерватории.

Со временем Раимкулова занимала руководящие позиции в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, включая заведование кафедрой дирижирования и должность проректора по социально-экономической организации.

Постоянно развивая свои профессиональные и академические навыки, Актоты Раимкулова получила магистерскую степень по менеджменту в Международной академии бизнеса в Алматы, а в 2017 году защитила докторскую диссертацию в Болгарии, в Софийской музыкальной академии с участием международного диссертационного совета, где получила звание доктора искусствоведения. Актоты Раимкулова имеет ряд государственных наград.

С 2010 года она является членом Союза композиторов Казахстана и Международного общества современной музыки (ISCM) в Вене. Ее авторские произведения исполняются как в Казахстане, так и за его пределами. Актоты Раимкулова — автор произведений в симфоническом жанре, балетов и камерной музыки. Ее творчество отличается большим жанровым разнообразием и глубоким художественным содержанием. Она также является автором саундтреков к фильмам «Астана – любовь моя» и «Письма ангелу», а ее творчество отмечено множеством отечественных и международных наград.

Актоты Раимкулова — признанный исследователь и автор 25 научных трудов по темам инструментоведения, инструментовки и композиции. В 2013 году она была признана лучшим преподавателем высших учебных заведений Казахстана.

Актоты Раимкулова прошла выдающийся карьерный путь, занимая ключевые посты в сфере культуры и искусства. Она внесла значительный вклад в развитие культуры, науки и искусства, продвигая и сохраняя богатое наследие тюркского мира. Ее карьерный путь начался в Министерстве культуры и спорта Казахстана. Она занимала должность исполняющей обязанности заместителя председателя Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК, возглавляла Департамент по делам культуры и искусства, занимала пост вице-министра культуры и спорта. С 17 июня 2019-го по 11 января 2022 года работала министром культуры и спорта Республики Казахстан.

Важно отметить, что с апреля 2022 года Актоты Раимкулова возглавляла Государственную концертную организацию «Казахконцерт имени Розы Баглановой».

Актоты Раимкулова продолжает вдохновлять и объединять народы, подчеркивая важность культурного диалога и сотрудничества. Ее деятельность является ярким примером преданности культуре, науке и искусству, способствующей продвижению и сохранению богатого наследия тюркского мира.

– Актоты ханум, расскажите о миссии Фонда тюркской культуры и наследия. Каковы основные направления вашей работы?

– Миссия нашей организации – поддержка, популяризация и сохранение культуры и наследия тюркского мира. Мы работаем в соответствии с поручениями глав государств, утвержденными на уровне тюркских государств. Данная работа включает в себя сохранение материального и нематериального культурного наследия, систематизацию информации, научные исследования и популяризацию достижений тюркской культуры. Кроме того, мы активно содействуем объединению тюркских народов через культурные проекты, что позволяет укреплять общие ценности и взаимное понимание.

- Каковы главные приоритеты в вашей новой роли директора Фонда тюркской культуры?

- Мы сосредотачиваемся на сохранении как материального, так и нематериального наследия, а также на создании образовательных и научных платформ для распространения знаний о тюркской культуре. Важно объединять усилия всех тюркских государств и регионов для достижения этих целей. Главный приоритет в моей роли – продолжать развивать и укреплять миссию фонда, которая заключается в сохранении и популяризации тюркского культурного наследия.

- Какие страны участвуют в деятельности фонда?

- Фонд представляет собой международную команду, где работают дипломаты из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Турции. Венгрия выступает в роли наблюдателя, а также ведется активное сотрудничество со специалистами из разных стран.

Особенно важным событием стало заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на 11-м саммите, прошедшем в Бишкеке. Он выразил желание, чтобы Узбекистан стал членом Фонда тюркской культуры и наследия. Это открывает новые перспективы для развития культурных и научных проектов. Узбекистан, обладающий огромным научным, культурным и дипломатическим потенциалом, будет еще активнее участвовать в нашей работе. Хотя сотрудничество с этой страной велось и ранее, теперь оно станет еще более тесным.

Говоря об итогах года, хочу отметить, что ведется большая работа с Туркменистаном, который изъявил желание присоединиться к фонду в качестве наблюдателя.

- Как фонд сохраняет культурное наследие?

- Одним из приоритетов фонда является совершенствование нормативно-правовой документации. Для этого создаются экспертные группы, которые составляют списки объектов культурного наследия. Через эти группы генеральные секретари наших стран работают над созданием мультинациональных номинаций для представления в ЮНЕСКО.

У нас есть много общих традиций, корни которых уходят к одному народу. Например, в Азербайджане это «гурама», в Казахстане — «құрақ», в Турции — «кыркяма», в Узбекистане — «курок». Даже в Венгрии эти традиции сохранились. В прошлом году мы провели Первый международный фестиваль гурама в Баку, на котором ремесленники из тюркских стран представили свои работы. В следующем году планируется провести аналогичное мероприятие в Казахстане. Мы уже провели научные семинары и исследования, посвященные этим общим традициям. Это наше общее творчество, которое объединяет нас. Мы работаем над сохранением этих традиций, чтобы они продолжали жить.

Среди итогов этого года хочу также отметить, что научное обоснование наших общих культурных традиций и памятников — еще одна важная задача фонда. Необходимо отметить, что мы создаем нормативную базу для сохранения тюркского культурного наследия.

- Какие исторические события происходили в рамках фонда?

- Впервые 30 апреля 2024 года под председательством министра культуры Азербайджана Адиля Керемли состоялся Совет фонда с участием всех министров культуры тюркских стран. Это историческое событие. Мы выполняем уставные нормативные обязательства фонда и расширяем их.

Согласно уставу, председательство будет переходить каждой из тюркских стран. Следующей страной в 2025 году станет Казахстан. Таким образом, мероприятия будут проводиться во всех странах тюркского мира.

Тюркский фонд культуры и наследия был создан по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Моя цель как руководителя фонда — сделать его узнаваемым, цитируемым и качественным в своих научных и культурологических исследованиях. Мы хотим, чтобы фонд стал примером для подражания.

- Какие стратегические цели вы ставите перед собой на ближайшие годы в рамках работы фонда?

- В ближайшие годы нашими стратегическими целями являются продолжение работы по цифровизации культурных объектов, развитие научных исследований, усиление роли фонда в международных культурных инициативах. Мы также будем работать над развитием сотрудничества с различными международными организациями и укреплением связей между тюркскими народами.

- Как фонд работает с молодежью?

- Впервые мы начали работу над созданием центров тюркской культуры и наследия при университетах. Главная задача — объединение молодежи, ведь будущее принадлежит молодым. Первый центр открылся в Бишкеке, в Национальном университете имени Баласагуна. Следующий планируется открыть в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби.

Эти центры создают сеть, которая объединяет молодежь всех тюркских стран. Они позволяют передавать знания между молодыми поколениями, укрепляя культурные и научные связи.

– Как фонд работает над популяризацией культурного наследия? Какие достижения вы можете выделить?

– Одно из наших ключевых направлений – переводы произведений великих тюркских писателей и поэтов на разные языки, чтобы сделать их доступными широкой аудитории. Мы считаем, что это наше общее культурное достояние, которое объединяет народы тюркского мира. Например, произведения классиков переводятся на тюркские языки и становятся частью образовательных программ, что особенно важно для молодого поколения.

Кроме того, мы активно участвуем в публикации научных трудов, создаем каталоги культурного наследия и развиваем цифровые проекты. Особо отмечу YouTube-канал TurkDiscovery, который уже привлек внимание аудитории своим образовательным контентом высокого качества. Эти инициативы помогают не только сохранить наследие, но и представить его миру.

– Планируете ли вы международные инициативы? Какие проекты в ближайших планах?

– Да, у нас есть амбициозные международные проекты. Например, 2024-2025 годы ЮНЕСКО посвятила произведению «Дивани Лугат ат-Тюрк» Махмуда Кашгари, одному из важнейших памятников тюркской истории. В рамках этой инициативы мы организуем международную выставку, которая будет представлена в странах тюркского мира, а также проведем научную конференцию в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Мы убеждены, что такие мероприятия привлекут внимание к богатству нашей истории и культуры.

– Каковы ваши планы в области каталогизации культурного наследия?

- Среди наиболее важных направлений деятельности нашей организации является работа по разработке правовой базы для сохранения и реставрации тюркского материального и нематериального культурного наследия Turkheritage; подготовка Каталога тюркского культурного наследия в тесном сотрудничестве с другими организациями тюркского сотрудничества, а также предприняты шаги по созданию цифровой платформы Digital TurkHeritage для изучения тюркского наследия. Платформа Digital TurkHeritage будет включать в себя каталогизацию памятников тюркского мира, являющихся материальным наследием тюркских народов, a также цифровизацию объектов тюркской культуры и наследия.

– Какие инициативы связаны с реставрацией памятников? Каковы планы фонда в этом направлении?

– Реставрация памятников – одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы особенно сосредоточены на регионах, пострадавших от конфликтов, таких как Карабах. Восстановление памятников культуры требует создания необходимой инфраструктуры и привлечения специалистов.

Мы впервые создали Совет реставраторов тюркского мира, который объединяет опытных мастеров из разных стран. Это позволяет не только делиться уникальными методами и знаниями, но и передавать их следующим поколениям. Наша цель – создать группу реставраторов, которые смогут работать в любом регионе тюркского мира.

– Какие вызовы вы видите в работе фонда? Что помогает их преодолевать?

– Один из главных вызовов – утрата опыта старших поколений мастеров. К сожалению, многие традиции исчезают, если не передавать их молодежи. Мы активно работаем над этим, организуя обучение молодых специалистов. Мы инициировали создание ряда нормативных документов, в которых будут объединены наработанные материалы по защите и реставрации тюркского наследия. Это станет важным шагом для юридической защиты нашего наследия и привлечения международного внимания к нашим памятникам.

- Как ваш предыдущий профессиональный опыт повлиял на ваше видение развития Фонда тюркской культуры?

- Мой опыт в сфере культуры и работы с международными организациями значительно помогает мне в управлении фондом. Я понимаю важность не только сохранения наследия, но и разработки новых инициатив для его популяризации, а также взаимодействия с различными культурными и научными институтами. Я люблю то, что делаю, и как бы много не было работы, она не кажется тяжелой.

- Что для вас значит возглавить Фонд тюркской культуры, какие эмоции вы испытали, узнав о своем назначении? Как вы справляетесь с вызовами и стрессом на новой должности, что помогает вам сохранять мотивацию?

- Это большая честь и ответственность – возглавить такой важный проект, как Фонд тюркской культуры. Я испытываю гордость за возможность внести свой вклад в сохранение и популяризацию нашего общего наследия. В то же время это вызов, который требует максимальной отдачи и усилий для достижения поставленных целей.

Я всегда стараюсь фокусироваться на долгосрочных целях и значимости нашей работы для будущих поколений. Поддержка команды и взаимодействие с коллегами также помогают мне преодолевать трудности. Мотивация приходит от осознания того, что наша работа способствует сохранению и процветанию уникального тюркского наследия. Когда мы видим, как результаты наших проектов объединяют людей, сохраняют уникальное наследие и вдохновляют новое поколение, это дает огромное удовлетворение и мотивацию продолжать.

– Благодарю вас за интервью. Желаем вам и фонду успехов в достижении всех поставленных целей!

Тюркский мир благодаря своему многообразию и богатому наследию оказывает значительное влияние на развитие мировой культуры и остается важным элементом межкультурного диалога. Уникальные памятники архитектуры, традиционные ремесла, литературные произведения и музыкальные шедевры тюркских народов служат мостом между эпохами и цивилизациями.

Сегодня благодаря усилиям таких организаций, как Фонд тюркской культуры и наследия, это общее наследие не только сохраняется, но и получает новое развитие. Международные проекты, направленные на популяризацию культуры тюркского мира, способствуют укреплению связей между народами, раскрывают богатство их традиций и вдохновляют будущие поколения на изучение и сохранение этого уникального культурного достояния.

Тюркская культура продолжает быть символом единства и взаимопонимания, доказывая, что, несмотря на границы, общий дух и общие ценности могут объединять народы, делая их сильнее и ближе друг к другу.

Беседовал: Вахид Шукюров