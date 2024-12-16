От революции к мечте: Новый фильм СВС о политической судьбе Грузии

На телеканале CBC вышел новый документальный фильм «Грузия: в погоне за мечтой», посвященный политической ситуации в Грузии и ее влиянию на регион.

Спустя 20 лет после «революции роз», которая изменила политический ландшафт страны, Грузия вновь оказывается на переломном этапе своей истории.

Фильм журналиста Мурада Ахундова исследует путь страны от обретения независимости до ключевых событий 2024 года. Особое внимание уделено геополитическому противостоянию, в которое втянута Грузия, а также внутренним кризисам, определяющим ее будущее.

Какие вызовы стоят перед государством, пытающимся сохранить баланс между Востоком и Западом? Как внешнее давление и политическая нестабильность влияют на жизнь граждан? Эти вопросы раскрываются через эксклюзивные интервью, хронику и глубокий анализ.

Фильм будет интересен всем, кто следит за развитием событий на Южном Кавказе и глобальными политическими процессами.