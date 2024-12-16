Иреван и Париж обсуждают сотрудничество в военной сфере
В рамках рабочего визита во Францию 16 декабря министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с военным советником президента Франции, руководителем военного кабинета, генералом армии Фабьеном Мандоном.
Об этом сообщает пресс-служба МО РА, передают армянские СМИ.
Были обсуждены вопросы оборонного сотрудничества между Арменией и Францией. Подробно были рассмотрены все направления сотрудничества - военное образование, учебные программы, консультации, вопросы военно-технического характера.
Были также обсуждены вопросы региональной и международной безопасности.
Стороны представили свои подходы по этим вопросам.
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