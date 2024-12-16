Глава Минобороны РФ назвал победу в «СВО» главной целью его ведомства в 2025 году

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал обеспечение победы в так называемой «СВО» главной целью Минобороны в 2025 году.

Его слова приводит официальный Telegram-канал военного ведомства.

«Первое направление – это обеспечение победы в специальной военной операции. Достижение целей, определенных Верховным Главнокомандующим», — говорится в сообщении.

В 2024 году ВС России взяли под контроль почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой украинской армией, добавил Белоусов.

Он также озвучил потери Вооруженных сил Украины за 2024 год. По его словам, речь идет о 560 тысячах украинских военных (раненые, а также безвозвратные потери). Всего с самого начала боевых действий противник, то есть, украинцы, лишился порядка одного миллиона военных, утверждает глава российского Минобороны.

Также он отметил, что украинские войска с начала текущего года потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, из которых 18 тысяч — иностранного производства.

Источник: Gazeta.ru