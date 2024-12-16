Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать поддержку сирийскому народу в решении гуманитарных проблем

Азербайджан, проконсультировавшись с братской Турцией, готов оказать поддержку в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ после падения режима Асада.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече с секретарем Святого Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.