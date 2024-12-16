Путин заявил о скором серийном выпуске «Орешника»

Серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что достаточное количество таких ракет, как «Орешник» отменяет необходимость применения ядерного оружия. Он также подчеркнул, что теперь России нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник».

Путин объявил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября. Президент тогда пояснил, что удар был нанесен по промышленному предприятию в Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.