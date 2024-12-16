Свадьба под водой: В Москве молодожены обменялись клятвами в аквариуме – ФОТО - ВИДЕО

В Москве 16 декабря в уникальной и необычной обстановке прошли свадьбы двух пар, решивших обменяться клятвами под водой в аквариуме Московского океанариума «Москвариум».

Первыми «подводными молодоженами» стали Роман и Алина, а спустя некоторое время свадьбу сыграли Ирина и Максим. Обе пары выбрали необычное место для своей свадебной церемонии — они взяли в свидетели обитателей аквариума, среди которых были рыбы и другие морские жители.

Церемония началась с традиционного момента: пары в свадебных нарядах поставили подпись в присутствии регистратора на фоне аквариума. Но главное событие случилось позже, когда молодожены отправились под воду. Их сопровождал дайвер-регистратор, держащий таблички с текстом, а у жениха и невесты были таблички с ответами «Да» и «Нет», на которых они и ответили на традиционные свадебные вопросы. Для этого подводного обмена клятвами пары носили акваланги и фату, а букеты невест были изготовлены из ракушек.

Источники: mentoday.ru