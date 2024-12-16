Рейс из Амстердама совершил экстренную посадку из-за вони 100 свиней

Самолёт авиакомпании KLM, выполнявший рейс из Амстердама в Мехико, совершил экстренную посадку на Бермудских островах из-за невыносимой вони от сотни свиней в грузовом отсеке. Информацию об этом сообщил Bild.

Сильный запах распространился по всему салону, в том числе добравшись и до кабины пилотов. Капитан сообщил диспетчеру, что ситуация не является аварийной, но условия в салоне ухудшились и для безопасности необходимо провести экстренную посадку. После приземления сам самолёт проветривали 30 часов, а пассажиров с экипажем разместили в гостиницах.

Свиней высадили на Бермудских островах под наблюдением ветеринаров, а затем отправили в Мексику другим рейсом. Местные власти заявили, что животным предоставили всю необходимую заботу.

«Мы стремимся обеспечить комфорт всех посетителей острова — независимо от того, ходят они на двух ногах или на четырех», — заявили в аэропорту Бермудских островов.

Стоит отметить, что причина запаха в кабине все еще остаётся неясной. Высока вероятность, что это связано с неправильным размещением грузового контейнера с животными.

Источник: МК