Секретарь Святого Престола ознакомился с Домом толерантности

16 декабря находящийся с визитом в Азербайджане секретарь Святого Престола по связям с государствами и международными организациями, архиепископ Пол Ричард Галлахер посетил Дом толерантности в Ичеришехер.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Пол Ричард Галлахер был проинформирован о центре толерантности. Было отмечено наличие богатой экспозиции, отражающей историю толерантности в Азербайджане.

Затем гость ознакомился с фотогалереей, отражающей внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к религиозным конфессиям в нашей стране.

Ознакомившись с историческими религиозными экспонатами Дома толерантности, архиепископ был проинформирован об атрибутах всех трех традиционных религий, священных религиозных книгах, этнографических экспонатах, наградах религиозных деятелей, личных подарках, государственных наградах, а также дарах, поступивших от зарубежных государств.

В заключение Пол Ричард Галлахер оставил запись в книге памяти Дома толерантности.