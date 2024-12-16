Новый президент Грузии: Зурабишвили должна была сама уйти в отставку…

Зурабишвили должна была сама уйти в отставку, если она против политики правительства Грузии, заявил новый президент Михаил Кавелашвили.

Конституция Грузии не дает президенту возможности оппонировать кабинету министров, напомнил он.

«Если у меня другое мнение, и я отмежевываюсь от политики исполнительной власти, но мне конституция не дает возможности [оппонировать правительству], если я уважаю свою страну, родину, народ, тогда я отказываюсь от президентства, чтобы защитить конституцию, быть примером для своих граждан, ухожу в отставку и начинаю политическое противостояние из другой позиции», - сказал Кавелашвили, оценивая противостояние Зурабишвили с правительством.

Поэтому Зурабишвили следовало бы покинуть свой пост и начать политическое противостояние c "Грузинской мечтой", не нарушая главный документ страны.

Источник: «Спутник - Ближнее зарубежье»