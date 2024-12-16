Лидер правящей партии Южной Кореи подал в отставку

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун в понедельник подал в отставку.

Об этом пишет агентство «Рёнхап».

«Я ухожу с поста представителя партии <...> Я изо всех сил старался найти лучший способ для этой страны, кроме импичмента, но в конце концов не смог. Это все моя вина. Мне очень жаль», — отметил Хан в ходе пресс-конференции.

По его словам, он больше не может возглавлять Партию народной власти, поскольку «Верховный комитет распался из-за отставки члена Верховного совета».

Хан поклонился и извинился перед всеми, кто «пострадал от военного положения».

Отставка Хана произошла через 146 дней после того, как он был избран лидером партии на съезде 23 июля, добавило агентство.

Источник: Gazeta.Ru