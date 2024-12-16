В Африке произошел разлив нефти
Разлив нефти произошел в районе дельты реки Нигер на терминале нефтегазовой компании Shell, заявил пресс-секретарь местного агентства по делам торгового флота и безопасности (NIMASA) Эдвард Осаджи.
Об этом сообщает РИА Новости.
В публикации отмечается, что инцидент произошел из-за разрыва трубопровода в нигерийском штате Риверс.
Осаджи подчеркнул, что Shell оперативно перекрыла трубопровод и установила заграждения, чтобы обезопасить близлежащие населенные пункты.
В текущий момент агентство вместе с нефтегазовой компанией работают над оценкой масштабов разлива и выработкой последующих действий, добавил пресс-секретарь.
Источник: Gazeta.Ru
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