Президент Кыргызстана освободил Акылбека Жапарова от должности главы Кабмина
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности главы кабинета министров республики.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
Источник: ТАСС
206