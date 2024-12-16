Президент Кыргызстана освободил Акылбека Жапарова от должности главы Кабмина

От революции к мечте: Новый фильм СВС о политической судьбе Грузии

В Азербайджане насчитывается около 400 тыс. незаконных построек

Задержано свыше 90 незаконно проживающих в Баку иностранцев - ВИДЕО

При продаже алкогольных напитков в Азербайджане будет установлена минимальная цена

В Азербайджане подготовят новую программу развития регионов

Актоты Раимкулова: Культурное единство тюркского мира через проекты и инициативы

Главы МИД ЕС утвердили 15-й пакет санкций против РФ

Премьер-министр: В Азербайджане 473 школы нуждаются в капитальном ремонте

Глава МИД АР проводит встречу с представителем Ватикана

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в законодательство о воинской обязанности

Окончательных решений о будущем баз РФ в Сирии пока нет, заявили в Кремле

На восстановительно-созидательные работы на освобожденных территориях из государственного бюджета в целом выделено около 22 миллиардов манатов

В Грузии назвали вредительским призыв ЮНИСЕФ пустить детей на митинги

Али Асадов: Пакеты социальных реформ, реализованных за последние 5 лет, охватили 4 миллиона граждан

Литва предлагает ЕС финансировать гражданское общество Грузии

На освобожденных территориях Азербайджана реализуются 45 дорожных проектов

Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в горных районах - снег

Али Асадов: Экономический рост в Азербайджане за одиннадцать месяцев составил 4,1 процента

Парламент утвердил изменения в Налоговый кодекс

В 2025 году темпы роста ВВП в Азербайджане прогнозируются на уровне 3,5 процента