Фидан заявил, что Турция не участвовала в событиях в Сирии

Турция не участвовала в операции вооруженной оппозиции в Сирии, которая привела к падению администрации Башара Асада.

Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

«Турция не была частью такого процесса. После начала операции ХТШ («Хайат Тахрир аш-Шам») и другими оппозиционными группами мы приложили интенсивные усилия, чтобы она была проведена наиболее бескровным, беспроблемным способом, но мы не объединялись до этого с какой-либо страной либо группой, не участвовали в таком планировании», - приводит слова министра газета Ekonomim.

Фидан также сообщил, что не встречался с бывшим президентом Сирии для обсуждения вопроса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, хотя такие попытки предпринимались неоднократно при посредничестве третьих стран. «Мы предпринимали попытки приехать, мы хотели, однако они отказались. Мы даже использовали страны региона в качестве посредников, в частности Ирак. Он [Асад] всем им дал отрицательный ответ», - сказал глава турецкого МИД.

По его словам, Израиль никогда не хотел ухода Асада. «Израиль никогда не хотел, чтобы Асад ушел. <...> Асад в целом был полезным для него игроком», - отметил Фидан.

Источник: ТАСС