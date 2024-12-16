Хакан Фидан: Турция готова быть посредником между США и новыми властями Сирии

Турция выразила готовность выступить посредником между Соединенными Штатами и новыми властями Сирии, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Мы готовы выступить посредниками между Вашингтоном и новыми властями в Сирии", - отметил министр.

Кроме того, Фидан сообщил, что Анкара "на самом высоком уровне координирует действия по ситуации в Сирии с Саудовской Аравией".

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб "Правительство спасения", объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

Источник: ТАСС