Фархад Мамедов о вызовах и достижениях Азербайджана в уходящем году

Уходящий 2024 год для Азербайджана был успешным, его «смело можно засчитать стране в плюс».

Об этом в интервью 1news.az заявил глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

Он отметил, что на глобальном уровне Азербайджан, будучи страной, находящейся в категории между малым и средним государством по населению, по территории и ресурсам, провел в этом году крупнейшее международное мероприятие СОР29 и привлек внимание всего мира.

«Наряду с этим Азербайджан подключился посредством СОР29 к глобальной климатической дискуссии. Это очень важное событие, потому что есть несколько тем, которые обсуждаются на глобальном уровне, и Азербайджан принял участие и даже организовал эту дискуссию на своей территории», - сказал политолог.

«Мы должны понимать, что на глобальном уровне этот год считался годом, когда в мире проводилось наибольшее количество выборов, в результате которых формируются правительства, которые будут действовать в ближайшие 3-4 года. То есть, это дает нам основания полагать, что этот год был годом формирования новых трендов на ближайшую перспективу, перспективу в 3-4 года.

В этом же контексте следует упомянуть прошедшие в Азербайджане президентские и парламентские выборы. Соответственно, в ближайшие 5-7 лет страна не будет переживать каких-то серьезных внутриполитических изменений, что создает основу для того, чтобы последовательно двигаться вперед и понимать сформировавшиеся за этот год вызовы и тренды, потому что в очень большом количестве стран были определены главные политики и главные политические взгляды на мировые и региональные процессы.

В региональном плане нужно отметить, что все, что было до этого, продолжает исправно работать: это все проекты - и трубопроводные, и железнодорожные, и автомобильные. Это уже достижение в современных реалиях. Все эти региональные проекты охватывают Азербайджан и Грузию. То есть, геополитическое и геоэкономическое значение нашего региона формируется за счет взаимодействия Азербайджана и Грузии. И в этом году перебоев в деятельности крупных региональных проектов не наблюдалось. Наоборот, были заложены основы, продвигается элемент формирования нового регионального проекта по экспорту зеленой энергии из нашего региона, а также центральноазиатской зеленой энергии на европейский рынок.

В транспортно-логистическом ключе Азербайджан тоже достиг успехов по увеличению объемов транзитных перевозок, что должно привести, как мы ожидаем, к многократному увеличению грузоперевозок уже в следующем году. Основы этого были заложены в этом году.

В нашей стране обеспечена стабильность, что является результатом чрезвычайной деятельности, а не нормой в нашем регионе. Мы видим, какие процессы происходят в соседних странах, и должны понимать, что деятельность Президента Азербайджана в этом направлении – залог того, что наша страна не превратится в пространство противостояния региональных и глобальных центров сил», - подчеркнул Ф.Мамедов.

Отвечая на вопрос, оправдал ли этот год его ожидания в плане урегулирования азербайджано-армянских отношений, политолог сказал: «Конечно, хотелось бы большего - чтобы был подписан мирный договор, чтобы все эти препятствия, которые есть на этом пути, были бы нивелированы. Но я не думаю, что этот год можно полностью считать годом упущенных возможностей. Все-таки была проделана большая работа, практически устоялись условия де-факто мира между Азербайджаном и Арменией, что позволяет вести переговоры на различных треках.

Первый трек – это тема мирного договора, и здесь произошла за этот год кристаллизация основных препятствий. Их осталось там буквально 2-3 в тексте мирного договора, и в принципе стороны знают, что нужно сделать, чтобы преодолеть эти препятствия. Вместе с тем мы должны понимать, что в этом году сформировалась некая спираль, по которой мы развиваем мирный процесс, и на сегодня только милитаризация Армении и отсутствие у Иревана политической воли по нивелированию препятствий на пути к мирному договору создают угрозы для беспрерывности этой спирали.

Но, например, по треку определения границы мы достигли завершения юридической процедуры утверждения регламента деятельности комиссий. И это создает основу для продолжения данного процесса, его продвижения по конструктивной спирали.

В этом году также полностью устоялся двусторонний переговорный формат. Это тоже важный элемент. И практически все стороны, как участники конфликта, так и внешние стороны, признали, что двусторонний формат безальтернативен», - сказал политолог.

Коснувшись изменения внешнеполитических ориентиров соседей Азербайджана по Южному Кавказу, он отметил, что эти процессы следует рассматривать в региональном периметре: «Мы должны понять, что есть условия для того, чтобы наш регион превратился в пространство противостояния больших сил. И мы, в принципе, видим это и по уровню вмешательства во внутренние дела Грузии и Армении, а также то, что политические силы внутри Грузии и Армении, как минимум, обвиняют друг друга в прозападности или пророссийскости, то есть, поляризация в обществах этих стран идет по выбору внешнеполитического приоритета. Это создает возможности для вмешательства внешних сил во внутриполитические процессы, что приводит к кризису и в дальнейшем к ухудшению общей ситуации в регионе.

Армения находится на перепутье, так как ее власти мысленно уже видят себя на Западе, делают соответствующие заявления, создают возможности в военно-политической сфере США, Франции, Европейскому союзу войти в Армению, стать частью ее системы безопасности. Но физически и экономически Армения является членом экономических союзов под лидерством России, что вызывает диссонанс и, соответственно, приводит к противоречиям с теми союзами, в которых сегодня Армения является полноправным членом. Это ЕАЭС, ОДКБ, Таможенный союз и т.д.

Грузия также переживает кризис. Главное, чтобы политический кризис не перерос в конституционный, потому что конституционные кризисы угрожают государственности и являются самыми опасными, выход из которых очень затруднителен.

В общем, если посмотреть, то мы увидим, что у Армении кризис в отношениях с главными фактическими союзниками, у Грузии - с западным сообществом.

Таким образом, азербайджанская модель поведения, заключающаяся в неприсоединении к каким-либо военно-политическим блокам и отдаче приоритета двусторонним отношениям, становится актуальной и для Грузии с Арменией. Но эти страны в свое время уже предприняли шаги, став членами или изъявив желание вступить в определенные военно-политические и экономические блоки, что сейчас создает естественные препятствия для реализации ими более независимой и суверенной политики.

Теперь, в этом году, мы увидели формирование в Армении и Грузии трендов по реализации своей внешней политики так, как это делает Азербайджан. То есть, Азербайджан здесь выступает в какой-то степени моделью поведения. И мы видим кризисы, переживаемые ими в отношениях с фактическими союзниками, а также то, что путь, который они хотят выбрать по диверсификации внешней политики и прочему, становится более актуальным и эффективным.

В целом есть понимание, что наш регион, находящийся в такой географии, не должен быть пространством противостояния. Для этого страны региона как минимум должны усиливать внутреннее взаимодействие друг с другом».

Несмотря на то, что тема Зангезурского коридора все реже упоминается в информационном поле, Ф.Мамедов убежден, что данный вопрос не утратил своей актуальности: «Тема открытия коммуникаций была выведена из текста мирного соглашения по доброй воле Азербайджана для того, чтобы в договоре не оставалось вот таких принципиальных противоречий.

Наряду с этим мы должны понимать, что главные транспортно-коммуникационные артерии по направлениям Север-Юг и Восток-Запад проходят через Азербайджан. И в принципе сегодня все те объемы, которые посылаются через эти транспортные артерии, следуют через Азербайджан и Грузию. Соответственно, при увеличении этих объемов у нас еще есть возможности до 5 млн тонн, как минимум, по Баку-Тбилиси-Карс брать на себя эти объемы грузов.

Вместе с этим идет активное строительство автомобильной дороги из Азербайджана через территорию Ирана в Нахчыванскую Автономную Республику. Параллельно началось строительство в этом году на железной дороге Нахчыван-Карс, что является составной частью этих больших коммуникаций. То есть, работа в этом направлении ведется, и тема Зангезурского коридора все еще остается открытой, все еще актуальна. Не случайно, что, например, в том же самом перекрестке мира, который предлагает Пашинян, как минимум на буклетах изображен железнодорожный путь через территорию Армении, который мы называем Зангезурским коридором. Интерес в этом все больше проявляют партнеры и на востоке, и на западе. Соответственно, Азербайджан формирует эти транспортные коммуникации и остается только объем грузов, который нужно будет перевозить по данным транспортным артериям».

Говоря о состоянии отношений Азербайджана с соседями, политолог заметил, что у республики сформировались прагматичные связи с Россией.

«В этом году был осуществлен вывод российского миротворческого контингента с территории Азербайджанской Республики, что не повлияло на уровень и качество отношений с Российской Федерацией; состоялся государственный визит президента России, в рамках которого были подписаны документы, сформировалось общее видение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества», - сказал он.

«По Грузии мы продолжаем осуществлять наши проекты, отношения с этой страной у нас на самом высоком уровне. Азербайджан не вмешивается во внутренние дела Грузии и внимательно следит за происходящими там процессами. Для Азербайджана важно восстановление территориальной целостности Грузии и внутриполитическая стабильность в этой стране», - заявил Ф.Мамедов.

С Ираном, по его словам, отношения складывались в этом году непросто: «Это связано в первую очередь с внутриполитическими процессами в Иране, с тем, что официальные лица и структуры Ирана не обладают всей полнотой власти в этой стране, что осложняет коммуникацию между нашими странами. За этот год мы пережили гибель президента Ирана после встречи лидеров наших стран на границе и инициативу по восстановлению нормальных отношений между Баку и Тегераном.

С Турцией союзничество продолжается на самом высоком уровне, осуществляется реализация новых проектов, стабильно развиваются и продолжают действовать традиционные наши проекты. И координация во внешней политике практически по всем пунктам происходит на самом высоком уровне, на уровне президентов, министров иностранных дел.

А вот с Арменией мы находимся на этапе обсуждения текста мирного договора, определения границы. И в этом отношении процессы также развиваются поступательно, о чем я сказал ранее», - отметил политолог.

Что касается Франции, то взаимоотношения Баку с Парижем в этом году стали только хуже, констатировал Ф.Мамедов: «К сожалению, Франция использовала имеющиеся у нее возможности в негативном ключе и старалась быть больше и влиятельнее, чем она является на самом деле. В Азербайджане никто не испытывает какого-то удовольствия, когда взаимоотношения между нашей страной и какой-то другой становятся напряженными. Цель дипломатии в том и заключается, чтобы урегулировать вопросы. Но мы видим, что со стороны Франции проводится целенаправленная антиазербайджанская политика. Инициатором этой деятельности является французская сторона, Азербайджан только реагирует на эти несправедливые выпады Франции в его отношении. В настоящее время только от Франции зависит нормализация отношений между Баку и Парижем. Как они инициировали ухудшение отношений, так же они должны инициировать нормализацию и реализовать конкретные шаги в этом направлении. Иначе французская политика, деятельность в нашем регионе будет блокироваться со стороны Азербайджана, что будет приводить к новым и новым кризисам в наших взаимоотношениях».

Комментируя активизацию в последнее время отношений Азербайджана со странами Африки, политолог отметил, что африканская тема в последнее время превратилась в некий общемировой тренд.

«Дело в том, что центры силы в лице традиционных бывших колониальных стран, сохранявших лидирующие позиции во взаимоотношениях со своими бывшими колониями, стали ослабевать, что привело к появлению возможностей для реализации политики уже со стороны других центров сил.

Азербайджан присматривается к Африканскому континенту через Движение неприсоединения, а также ту позицию, которую Баку занял во время проведения СОР29. Мы за этот период увеличили контакты с государствами Африки, осуществляется большое количество визитов как в Азербайджан, так и из Азербайджана в африканские страны. И в этих взаимоотношениях есть и внешнеполитический, а в будущем, я думаю, и экономический смысл. Для этого нужно приложить максимум усилий, потому что в той или иной степени это формирующиеся, развивающиеся рынки, с которыми нужно в той или иной степени взаимодействовать», - заявил Ф.Мамедов.

Он отметил влияние ближневосточных конфликтов, а также российско-украинской войны на Азербайджан: «Геополитическая идентичность Азербайджана многослойна. Мы одновременно являемся географически и частью большого Ближнего Востока, и европейского континента, и постсоветского пространства, и тюркского мира, и исламского мира. И в этом отношении все, что происходит в этих регионах, так или иначе влияет на Азербайджан.

Для Азербайджана важно, чтобы в Сирии была завершена гражданская война, так как фрагментация общества по религиозному принципу или по течениям в исламе влияла и на нашу страну и создавало, кстати, угрозу ее безопасности. И в этом отношении, конечно, стабильность в Сирии, на Ближнем Востоке, это очень важно для Азербайджана.

Что касается ситуации в Украине, то эта затянувшаяся война создает напряжение между геополитическими центрами силы, которые в той или иной степени продолжают уже не конкуренцию, а конфликт и в других регионах, в частности, на Южном Кавказе. И это создает угрозу тому, что наш регион может быть в той или иной степени вовлечен в этот конфликт. Пока еще взаимоотношение западных центров силы и России в нашем регионе находится больше на уровне конкуренции, нежели прямого противостояния. Думаю, что эта угроза исходит от войны в Украине нашему региону и Азербайджану, в частности.

Главной задачей здесь является оценивание рисков и возможностей, чтобы предпринимать такие действия, которые минимизируют риски и увеличат возможности для развития Азербайджана и региона в целом. Последние события в Сирии показывают, что в ближайшие месяцы там будет уже ясность того, как будут продвигаться процессы, будут ли они идти по спирали гражданской войны, частью которой стал уход Башара Асада, или все-таки эти события станут поворотной точкой в сторону стабилизации ситуации в регионе.

Полагаю, что Турция приложит максимум усилий, чтобы ситуация в соседней Сирии стабилизировалась. И это создает возможности для Азербайджана взаимодействовать, участвовать в процессе восстановления, экспортировать в эту страну определенные товары, которые сейчас там нужны, участвовать в тендерах по восстановлению региона и присмотреться к промышленности или к прибрежным территориям Сирии для инвестиций. То есть, это такая страна, которая имеет большой потенциал развития, и Азербайджан может быть заинтересован в этом контексте во взаимодействии с новыми властями в Сирии».

Самым большим событием этого года в мировом масштабе Ф.Мамедов назвал избрание Дональда Трампа президентом США.

«Это создало огромный элемент неопределенности на следующий год, но уже с течением времени нынешняя пока еще действующая администрация предпринимает такие шаги в мире, которые не предпринимала за прошедшие 3,5 года. Ситуация меняется очень быстро. И параллельно с формированием позиции самого Трампа становится больше ясности по его взглядам на международные процессы, на процессы внутри Соединенных Штатов. Для нас очень важно, какие взгляды будут у США в отношениях с Турцией, на Ближнем Востоке, со странами Центральной Азии, с Европейским союзом и с Китаем, потому что есть отдельно азербайджано-американский контекст взаимоотношений, и есть взаимоотношения Китая с этими обозначенными регионами, где в какой-то степени есть влияние и на Азербайджан. Поэтому мы должны будем понять те подходы, которые будут использованы администрацией Трампа в ближайшие полгода. Ясно одно: Трамп – сторонник прагматичной политики, и это, в принципе, приведет к повышению прагматизма и со стороны Азербайджана во взаимоотношениях с США», - считает политолог.

Касательно главного события уходящего года в Азербайджане - 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Ф.Мамедов подчеркнул, что с ее проведением республика приобрела большой опыт и теснее вплелась в глобальные процессы.

«Наши дипломаты используют такие два выражения относительно принятия Азербайджаном СОР29 - это многоуровневая и многосторонняя дипломатия. Многоуровневая охватывает огромное количество тем, которые есть в климатической повестке, и азербайджанская дипломатия приобрела огромный опыт современных глобальных дискуссий по противоречиям, не только участвовала в них, но и организовала эти мероприятия, эти дискуссии. Соответственно, это огромный опыт, это формирование профессиональных кадров, это навыки в организации такого крупного мероприятия в Азербайджане, это мощнейший задел для того, чтобы Азербайджан продолжал оставаться пространством диалога, местом, где идут переговоры, заслуживающим доверия всех центров силы в мире.

И организация СОР29 сыграла в этом бесценную роль. Многосторонняя дипломатия — это означает то, что здесь участвуют все страны в мире, которые подписались под этим документом и которые являются участниками этой климатической дискуссии. Здесь традиционно сильнейшие и богатейшие страны мира, здесь средние страны, здесь малые страны, здесь беднейшие страны, и Азербайджан общался со всеми этими странами. То есть, даже с теми странами, с которыми за 30 лет независимости, может быть, мы никогда и не пересекались, но по этой теме мы пересеклись, было взаимодействие, они посетили Азербайджан. Это, конечно, очень важно в будущем для того, чтобы использовать вот эти страны в случае появления рисков для Азербайджана в международных организациях. В принципе, мы видели, как те ресурсы и внимание, которое было уделено, например, восстановлению авторитета Движения неприсоединения во время председательства Азербайджана, дало свои результаты во время 44-дневной войны. Поэтому вот эта многосторонняя дипломатия тоже очень важна», - резюмировал Ф.Мамедов.