В ХАМАС заявили о прогрессе в переговорах с Израилем по заложникам

Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли прогресса в ходе переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.

Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного члена ХАМАС.

В переговорах по прекращению огня в Газе и освобождению заложников достигнут «беспрецедентный прогресс», заявил Ynet источник, добавив, что окончательное решение должен принять премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Представитель движения также сообщил, что до сих пор сохраняются разногласия по вопросу числа заложников, которые должны быть освобождены в рамках сделки. Стороны также не могут достигнуть договоренности по поводу того, кто из заложников будет отпущен. Источник добавил, что ХАМАС попросили не разглашать какую-либо информацию о переговорах.

Ранее Нетаньяху заявил, что «чем меньше будет разговоров о сделке, тем лучше», отмечает портал.

Ранее в разговоре с Ynet о «значительном прогрессе» в переговорах с ХАМАС по сделке с заложниками заявил высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, главы разведки «Моссад» и Службы общей безопасности Израиля заявили, что соглашение может быть достигнуто в течение нескольких недель. Чиновник объяснил изменение позиции ХАМАС продолжающимися ударами Израиля и предстоящей инаугурацией Дональда Трампа в качестве президента США в следующем месяце.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным Израиля, удалось освободить более 100 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день. По последним данным израильской стороны, радикалы до сих пор удерживают в заложниках в Газе 100 человек.

Источник: ТАСС