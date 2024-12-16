Экс-министра экономики Кыргызстана назначили первым зампредседателя кабмина
Экс-министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев назначен первым заместителем главы кабинета министров республики. Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.
«Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Амангельдиев Данияр Джолдошевич назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя кабинета министров Республики Кыргызстан, и он освобожден от ранее занимаемой должности», - сообщила пресс-служба главы киргизского государства.
Источник: ТАСС
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