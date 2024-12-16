Тбилиси отказался от ответных мер на антигрузинские санкции со стороны Литвы и Эстонии

Правительство Грузии заявляет, что у власти этой страны есть право и возможность противопоставить правительствам Литвы и Эстонии встречные меры за антигрузинское решение, но оно считает такой шаг нецелесообразным.

Об этом говорится в заявлении, распространенном грузинским правительством.

«Как известно, правительства Литвы и Эстонии приняли решение о введении санкций против около 20 представителей грузинской власти, включая премьер-министра Грузии.

У власти есть право и возможность противопоставить правительствам Литвы и Эстонии встречные меры за антигрузинское решение. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы считаем такие действия нецелесообразными. Мы приняли решение оставаться в одностороннем режиме дружбы с этими государствами, чтобы с нашей стороны не создавать угрозу традиционной дружбе между грузинским, эстонским и литовским народами», - говорится в заявлении.

В нем отмечается общеизвестность того, что Эстония и Литва являются странами, которые «сегодня имеют наименьший суверенитет в рамках Евросоюза, и чьи правительства действуют не в интересах собственного народа, а по указаниям иностранной администрации».

«Именно это является основной причиной, по которой правительства этих стран вынуждены действовать против собственного достоинства. К сожалению, несмотря на 33-летнюю историю независимости, власти Литвы и Эстонии до сих пор не смогли избавиться от советского менталитета. Мы желаем нашим друзьям, эстонскому и литовскому народам, укрепления суверенитета и всего наилучшего в 2025 году!» – говорится в заявлении правительства Грузии.

Напомним, что ранее главы МИД этих стран Балтии объявили, что Литва ввела санкции против еще 17 грузинских должностных лиц, а Эстония – против 14.

Источник: грузинский Первый канал