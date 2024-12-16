Газета WSJ назвала новую горячую точку в столкновении интересов НАТО и РФ

Новой горячей точкой, в которой произошло столкновение интересов России и НАТО, оказалась Прибалтика.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждает американское издание, ситуация обострилась после начала конфликта в Украине из-за передвижений в Балтийском море.

«Столкновения с Россией в Прибалтике указывают на новую горячую точку в теневом (конфликте – прим. ред.) НАТО и Москвы», — пишет WSJ.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не собирается воевать с Европейским союзом или Североатлантическим альянсом, равно как и не намерена вмешиваться во внутренние дела европейских стран.

Путин также констатировал повышенную активность блока НАТО близ российских границ. Так, в соседние страны были переброшены американские войска и авиация. На этом фоне существенно выросла роль ядерной триады.

Источник: Лента.ру