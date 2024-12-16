Грузия хочет стать членом ЕС при учете национальных интересов страны - Кавелашвили

Грузия хочет стать членом Европейского союза, но при этом у страны есть свои национальные интересы.

Об этом заявил президент Грузии Михеил Кавелашвили в эфире местного телеканала.

Комментируя недавние протесты в Тбилиси и других городах, вызванные заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия не будет поднимать вопрос о начале переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года, Кавелашвили обратился к тем гражданам, которые искренне участвуют в акциях. Он подчеркнул, что власти Грузии не отказываются от идеи интеграции с ЕС, а напротив, активно работают в этом направлении, но для прогресса необходимо изменение настроений среди европейских политиков.

По его словам, курс Грузии на вступление в Евросоюз основывается на четком и долгосрочном плане.

Источник: Trend