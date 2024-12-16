Белоруссия вывезла из Сирии всех дипломатов

Все белорусские дипломаты покинули Сирию, Минск признателен Москве за помощь в их эвакуации.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии выведены в Минск. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД Белоруссии выразил признательность "всем российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие на родину" белорусских дипломатов.

Как проинформировали в министерстве, в Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Белоруссии в Сирии "для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи гражданам".

Источник: ТАСС