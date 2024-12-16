Михаил Кавелашвили пообещал быть не агрессивным на посту президента

Михаил Кавелашвили, ставший шестым президентом Грузии, дал первое интервью в новом качестве, пообещав быть более сдержанным.

«В последние годы мои выступления, возможно, показались публике немного грубоватыми, но все это было вызвано нынешней ситуацией и тем, какие задачи стояли передо мной и моей командой», — заявил Кавелашвили в интервью каналу «Имеди».

Правящая партия провела процедуру избрания нового президента коллегией выборщиков на фоне проходящих в стране протестов и требований новых парламентских выборов. Бывший футболист, а затем депутат Михаил Кавелашвили выиграл выборы, в которых был единственным кандидатом. Его, как и парламент, не признают действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция.

«Я был радикален и агрессивен в некоторых случаях — все это служило интересам нашей страны и нашим национальным интересам. Эта искренность — мое органическое состояние, и я действительно не могу ее изменить, но буду продолжать защищать интересы своей страны, только в другой форме», — сказал Кавелашвили.

Он объявил, что не собирается вмешиваться в управление страной, потому что это прерогатива правительства и парламента. Президент гарантировал, что не будет конфликтовать с исполнительной властью.

Источник: «Новости Грузия»