В Азербайджанской армии состоялись учебные сборы с военнообязанными - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в воинских частях были проведены очередные учебные сборы с участием группы военнообязанных, призванных из запаса.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Минобороны АР.
После прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.
В ходе учебных сборов были выполнены задачи по различным темам.
Военнообязанные сдали нормативы по физической подготовке, были проведены занятия по освоению приемов рукопашного боя, а также приемов самообороны без оружия и оказанию первой медицинской помощи.
В ходе сборов военнообязанные были обучены тактико-техническим характеристикам, правилам применения современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале Азербайджанской армии, и элементам строевой подготовки.
В воинских частях коммандос с военнообязанными были проведены занятия по тактико-специальной подготовке, в ходе которых были выполнены задачи по подходу к объекту условного противника, захвату населенного пункта и другие задачи.
Задачи, поставленные в ходе учебных сборов с военнообязанными запаса, были успешно выполнены.