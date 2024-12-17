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В Азербайджанской армии состоялись учебные сборы с военнообязанными - ВИДЕО

First News Media12:55 - Сегодня
В Азербайджанской армии состоялись учебные сборы с военнообязанными - ВИДЕО

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в воинских частях были проведены очередные учебные сборы с участием группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Минобороны АР.

После прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

В ходе учебных сборов были выполнены задачи по различным темам.

Военнообязанные сдали нормативы по физической подготовке, были проведены занятия по освоению приемов рукопашного боя, а также приемов самообороны без оружия и оказанию первой медицинской помощи.

В ходе сборов военнообязанные были обучены тактико-техническим характеристикам, правилам применения современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале Азербайджанской армии, и элементам строевой подготовки.

В воинских частях коммандос с военнообязанными были проведены занятия по тактико-специальной подготовке, в ходе которых были выполнены задачи по подходу к объекту условного противника, захвату населенного пункта и другие задачи.

Задачи, поставленные в ходе учебных сборов с военнообязанными запаса, были успешно выполнены.

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