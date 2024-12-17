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Раис Республики Татарстан России Рустам Минниханов побывал в Алятской свободной экономической зоне - ФОТО

First News Media13:15 - Сегодня
Раис Республики Татарстан России Рустам Минниханов побывал в Алятской свободной экономической зоне - ФОТО

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов 17 декабря побывал в Алятской свободной экономической зоне (АСЭЗ).

В ходе встречи с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, председателя правления АСЭЗ Валеха Алескерова и делегации во главе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым была предоставлена подробная информация о деятельности Алятской свободной экономической зоны, уникальной законодательной базе, а также о внутренних и внешних земельных участках, оборудованных современными инженерно-коммуникационными системами и готовых к использованию.

Отмечалось, что в стандартной промышленной зоне FEZ1, действующей с 2023 года, имеются инвесторские участки общей площадью 30 га. Было доведено до сведения, что в Алятской свободной экономической зоне, в целом, зарегистрировано 27 инвесторов. Из них активные строительные работы ведутся на четырех инвесторских площадках.

Еще три зарегистрированных инвестора начнут строительные работы с начала 2025 года.

Сообщалось, что с учетом спроса на инвесторские участки 18 месяцев назад на новом участке общей площадью 138 гектаров были начаты инфраструктурные работы. Их планируется завершить в первой половине 2025 года.

Наряду с этим, на территории FEZ3, предназначенной для тяжелой промышленности, также ведутся работы по строительству инфраструктуры. На участке общей площадью 350 га активно идут строительные работы.

В то же время, стремительными темпами продолжаются строительные работы аэропорта, принадлежащего компании SW-AFEZCO, на участке площадью 748 га в 4-й зоне общей площадью 4313 га. Аэропорт специально создан для инновационных технологий и предприятий по производству фармацевтической продукции.

После встречи Раис Татарстана Рустам Минниханов подарил три микроавтобуса Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам, входящим в Восточно-Зангезурский экономический район. Микроавтобусы были переданы специальному представителю Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахиду Гаджиеву.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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