ЕС предоставит Украине €30 млрд помощи в 2025 году

Евросоюз намерен предоставить в 2025 году Украине €30 млрд помощи, включая €18,1 млрд, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС высокого ранга в преддверии саммита сообщества 19 декабря.

«Наша приверженность финансовой поддержке Украины остается. В 2025 году ЕС поддержит Украину на сумму порядка €30 млрд. Это €12,5 млрд дополнительно по линии европейского фонда и €18,1 млрд прибыли от замороженных активов РФ», - сказал он.

Источник: ТАСС