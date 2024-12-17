Военные РФ и Украины ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными

Российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, договоренности пока не достигнуты, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Пока не достигнута договоренность о большом обмене», - сказала она, напомнив, что ранее публиковала два списка - на 900 и 600 человек - которые «направили украинской стороне и готовы отдать». «И ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины. Об этом ведут переговоры военные», - сказала Москалькова на пресс-конференции.

По ее словам, омбудсмены двух стран стараются расширять гуманитарную составляющую помощи военнопленным, в том числе обмениваются письмами, полученными от пленных для родных и близких. «Им очень важно, пока не состоялись обмены, понимать, что их родные и близкие живы, что им оказывается необходимая помощь. И это соответствует международным нормам и правилам», - сказала омбудсмен.

Источник: ТАСС