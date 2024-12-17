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НПО Азербайджана обратились к гендиректору ЮНЕСКО с открытым письмом

First News Media17:21 - Сегодня
НПО Азербайджана обратились к гендиректору ЮНЕСКО с открытым письмом

Неправительственные организации (НПО) Азербайджана обратились к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле с открытым письмом.

В письме говорится:

«Уважаемый Генеральный директор,

Мы обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность и призвать к действиям против проводимой со стороны Армении систематической политики, которая преднамеренно уничтожает культурные ценности, стирает исторические и культурные корни азербайджанского наследия в Армении. Эти меры привели к умышленному уничтожению азербайджанского материального и нематериального культурного наследия, устойчивых следов азербайджанского народа, который жил на этих территориях на протяжении веков.

Азербайджанское культурное наследие в Западном Зангезуре, Гафане, Иреване, Гёйче, Нюведи, Веди и других местах было преднамеренно уничтожено и незаконно присвоено в рамках политики, проводимой Арменией. Среди многочисленных примеров — мечеть «Демирбулаг» в Иреване, снесённая бульдозерами во время конфликта в начале 1990-х годов, и мечеть «Сардар» XVI века, разрушенная в несколько этапов. Та же участь постигла мечети «Гала», «Шах Аббас», «Тепебашы», «Зал-хан», «Сартиб-хан», «Гаджи Новрузали-бек», «Гаджи Джафар-бек», «Реджеп-паша», «Мухаммед Сартиб-хан», «Гаджи Инам» и более 300 других объектов религиозного и культурного наследия в Армении.

Кроме того, более 500 азербайджанских кладбищ в Армении, включая «Агадада», «Ашагы Шорджа», «Гюллюбулаг» и «Сарал», были осквернены и разрушены. Была разрушена могила великого азербайджанского поэта Ашуга Алескера — выдающегося представителя нематериального культурного наследия Азербайджана.

Эта широкомасштабная кампания не ограничивается физическим уничтожением, поскольку исторические названия азербайджанских сёл были полностью изменены, а древние топонимы заменены армянскими. Кроме того, действия Армении против азербайджанского наследия включают незаконное присвоение и изменение объектов культурного наследия. Единственная сохранившаяся мечеть в Армении — «Голубая мечеть» в Иреване ложно представлена как «персидская мечеть». На самом деле мечеть была построена азербайджанцами и на протяжении веков посещалась ими.

В обращении к ЮНЕСКО в 2022 году более 100 азербайджанских учёных и общественных деятелей предупредили, что квартал Тепебаши в Иреване, являющийся единственной сохранившейся частью исторического старого города, ныне находится под угрозой полного уничтожения. Армения продолжает уничтожать последние сохранившиеся следы азербайджанской культуры посредством так называемого проекта «реконструкции» в исторически азербайджанском квартале Тепебаши.

Уважаемый Генеральный директор,

На протяжении многих лет азербайджанские НПО и диаспора обращаются к ЮНЕСКО с призывом отреагировать и осудить целенаправленную государственную политику уничтожения культурного наследия азербайджанского народа в Армении. Азербайджанское гражданское общество твёрдо убеждено в необходимости срочного вмешательства со стороны ЮНЕСКО, чтобы остановить систематическую политику одного из государств-членов организации, направленную на преднамеренное уничтожение культурных ценностей и отрицание исторических и культурных корней культурного наследия азербайджанского народа. Мы ожидаем от ЮНЕСКО принципиального и последовательного подхода в защите принципов и ценностей, которые она отстаивает.

В свете вышеизложенного, мы — представители азербайджанских НПО вновь обращаемся к ЮНЕСКО с просьбой направить в Армению миссию по сбору фактов для мониторинга и документирования состояния азербайджанского культурного наследия и потребовать от Армении выполнения международных обязательств по охране азербайджанского культурного наследия, вытекающих из различных международных конвенций, в частности, конвенций ЮНЕСКО.

Подписано:

Фуад Мамедов, Азербайджанская культурная ассоциация «Симург»

Азиз Алекберли, Община Западного Азербайджана

Фариз Халилли, Общественная ассоциация содействия сохранению культурного наследия «Мирас»

Нармина Агаева, Общественное объединение «Продвижение культурного наследия Иревана»

Гаджи Абдулла, Общественное объединение «Зангезур»

Умуд Рагимоглу, Международный фонд «Евразия Пресс»

Новелла Джафарова, Азербайджанское общество защиты прав женщин имени Диляры Алиевой

Саадат Бананъярлы, Общественное объединение «Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека»

Салтанат Годжаманлы, Общественное объединение «Защита прав человека и законности»

Мубариз Аскеров, Общественное объединение по продвижению национальных ценностей «Объектив»

Заур Ибрагимли, Общественное объединение «Центр социально-экономических исследований Приоритет»

Шахла Нагиева, Общественное объединение культурных связей «Sönməz Məşəl»

Шейда Аллахвердиева, Общественное объединение «ИКОМОС Азербайджан»

Гамар Багирова, Общественное объединение по развитию культуры, науки и образования им. Джафара Джаббарлы

Ульвия Бабирова, Общественное объединение «Волонтёры культуры»

Тургай Гасымзаде, Ассоциация по защите культурного наследия Азербайджана и поддержке туризма

Эсмира Фуад, Книжный фонд «Вечный Туран»

Азер Аллахверанов, Общественное объединение «Платформа миграционных инициатив Евразии»

Севда Тахирли, Фонд Мирзы Алекпера Сабира

Шахин Гадиров, Общественное объединение культуры и искусства «Zirvə»

Фарида Миришова, Общественное объединение развития и поддержки культуры «İz»

Самед Векилов, Общественное объединение «Юридический центр Müvəkkil»».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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