Помощник Президента Азербайджана встретился с послом Украины

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева.

Об этом сообщил Юрий Гусев в публикации в "Х".

"У нас была плодотворная встреча с Хикметом Гаджиевым. Мы обсудили укрепление связей, экономическое сотрудничество и инвестиционные возможности. Мы благодарны Азербайджану за оказанную поддержку и работаем над развитием нашего стратегического партнерства", - отметил он в публикации.