В ВСУ заявили о наличии у Украины лазерного оружия

Украина обладает лазерным оружием под названием «Тризуб», которое может сбивать воздушные цели на высоте более 2-х километров.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский.

«Сегодня мы можем утверждать, что Украина стала, если я не ошибаюсь, пятой страной в мире, которая имеет лазерное оружие. На данный момент мы уже способны сбивать самолеты на высоте более 2-х километров с его помощью», — заявил Сухаревский.

Полковник отметил, что Силы беспилотных систем работают над масштабированием и усилением возможностей данного оружия.

«Это реально существующий и работающий комплекс», — подчеркнул он.

Источник: «Интерфакс-Украина»