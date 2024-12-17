В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль: Есть погибший
В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Локбатан, на 2,5-м километре дороги Локбатан-Ходжасан.
Автомобиль марки Tofaş, управляемый Нуриевым Рахимом Бахтияр оглу, столкнулся с грузовиком марки MAZ, за рулем которого находился Ибрагимов Умуд Рафик оглу.
В результате аварии пассажир автомобиля Tofaş Гасанов Садиг Азер оглу (1991 года рождения) скончался на месте.
По факту ДТП в следственном отделе Гарадагского районного управления полиции возбуждено уголовное дело.
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