Трамп: Эрдоган очень умный и сильный человек

Избранный 47-м президентом США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Маралаго, штат Флорида, сделал заявление о последних событиях в Сирии, которые привели к свержению режима Башара Асада.

«Турция очень умна. Президент Эрдоган очень умный и сильный человек. Судя по тому, что Асад делал с детьми — он жестокий мясник», — приводит «Анадолу» его слова.

Трамп также ответил на вопрос журналиста: «Что вы будете делать с 900 американскими военнослужащими в Сирии?» - «Должен быть другой способ решить это. Одно из решений — Турция. США в регионе могут сотрудничать с Турцией», — заявил он.

Подчеркнув, что Турция является «важной державой», Трамп добавил: «Президент Эрдоган — человек, с которым я хорошо лажу. У него большая военная мощь. И эта мощь не износилась в войнах. Он создал очень сильную и эффективную армию».

Трамп дал понять, что США могут быть более эффективны в Сирии вместе со своим союзником по НАТО - Турцией.

По его мнению, Турция стоит за наступающими силами в Сирии, и это не является для него проблемой.

«Ключ к Сирии будет в руках Турции. Вы никогда не слышали, чтобы кто-то говорил это, но это так», — резюмировал Дональд Трамп.