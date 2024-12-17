Джулани обратился к общинам: Сирия должна оставаться единой

Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, встретился с делегацией общины друзов, в ходе которой обсудил предстоящие в стране преобразования.

«Сирия должна оставаться единой. Между государством и всеми общинами должен существовать социальный договор для обеспечения социальной справедливости», - приводит слова аш-Шараа телеканал Suria.

«Мы подходим к решению вопросов, используя институциональную и правовую логику. И мы стремимся добиться лучшего для сирийского народа. Надо, чтобы у нас присутствовало государственное мышление, а не мышление оппозиции», - добавил он.

Источник: РБК