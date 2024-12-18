Захарова прокомментировала запрет Иревана на въезд гражданину РФ: Недружественный шаг

РФ считает запрет на въезд в Армению политологу Миграняну недружественным шагом Иревана.

Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем запрет на въезд Андранику Миграняну как абсолютно недружественный шаг. Это противоречит союзническому статусу наших двусторонних отношений», — подчеркнула Захарова, передают российские СМИ.

По ее словам, МИД России направил официальный запрос армянским властям с требованием разъяснений. Она также напомнила, что российская сторона неоднократно призывала Иреван отказаться от «порочной практики» недопуска в страну граждан РФ, которые по каким-либо причинам оказались неудобны властям.

«Особенно странно это выглядит на фоне постоянных заявлений властей Армении об их открытости, демократичности и приверженности плюрализму мнений», - добавила Захарова.

Она отметила, что Москва намерена продолжать поднимать этот вопрос перед Иреваном.