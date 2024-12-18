Трамп появился на публике с новой прической - ВИДЕО

Избранный президент США Дональд Трамп был замечен с новой прической в своем гольф-клубе во Флориде, сообщил Newsweek.

Видеоролик, на котором запечатлен политик с обновленной прической, выложил в социальную сеть X (бывший Twitter) его сторонник. Трамп проходит мимо людей, машет им рукой и спрашивает: «Все ли республиканцы?»

На видео волосы Трампа выглядят короче, чем обычно, и этот факт вызвал активные дискуссии в интернете. Неясно, была ли смена имиджа намеренным шагом или политик просто на время перестал делать прежнюю прическу.