Конфликт в партии Пашиняна: Депутата выдворили из партии

Депутата парламента Армении Акопа Асланяна, «заморозившего» сотрудничество с фракцией правящей партии «Гражданский договор» в парламенте страны, выдворили из партии.

Решение было принято на заседании партии, которое вел армянский премьер, лидер «ГД» Никол Пашинян. Этому предшествовало исключение депутата из правящей фракции 11 декабря, передают армянские СМИ.

В тот день Асланян заявил, что на месяц приостановил участие в работе фракции «Гражданский договор» из-за разбирательства по делу своего бывшего коллеги по фракции Овика Агазаряна, также исключенного из партии и фракции.

Вечером 11 декабря Асланян опубликовал на своей странице в соцсети скриншот заявления, в котором говорилось, что решение «заморозить» сотрудничество с фракцией было ошибкой. При этом на скриншоте видно, что текст ему переслал министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян. Впрочем, текст с повинной ему не помог, позже стало известно о его выдворении из парламентской фракции.