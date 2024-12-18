 Конфликт в партии Пашиняна: Депутата выдворили из партии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Конфликт в партии Пашиняна: Депутата выдворили из партии

First News Media10:36 - Сегодня
Конфликт в партии Пашиняна: Депутата выдворили из партии

Депутата парламента Армении Акопа Асланяна, «заморозившего» сотрудничество с фракцией правящей партии «Гражданский договор» в парламенте страны, выдворили из партии.

Решение было принято на заседании партии, которое вел армянский премьер, лидер «ГД» Никол Пашинян. Этому предшествовало исключение депутата из правящей фракции 11 декабря, передают армянские СМИ.

В тот день Асланян заявил, что на месяц приостановил участие в работе фракции «Гражданский договор» из-за разбирательства по делу своего бывшего коллеги по фракции Овика Агазаряна, также исключенного из партии и фракции.

Вечером 11 декабря Асланян опубликовал на своей странице в соцсети скриншот заявления, в котором говорилось, что решение «заморозить» сотрудничество с фракцией было ошибкой. При этом на скриншоте видно, что текст ему переслал министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян. Впрочем, текст с повинной ему не помог, позже стало известно о его выдворении из парламентской фракции.

Поделиться:
144

Актуально

Политика

Президент Азербайджана: Правила игры, которые были определены по итогам Второй ...

Общество

Какой будет зима в Азербайджане? Отвечает Национальная служба гидрометеорологии

Общество

В Азербайджане введено новшество на платной дороге

Общество

В Азербайджане ожидается самая холодная зима за последние 40 лет - ВИДЕО

Армения

Конфликт в партии Пашиняна: Депутата выдворили из партии

Пашинян пригласил нового премьера Франции в Армению

После 44-дневной войны опознано и не погребено 89 тел и останков – Минздрав Армении

В партии Пашиняна анонсировали важное разоблачение

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В партии Пашиняна анонсировали важное разоблачение

После 44-дневной войны опознано и не погребено 89 тел и останков – Минздрав Армении

Проект армянских властей «Перекресток мира» снова «подорожал»

Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Последние новости

Какой будет зима в Азербайджане? Отвечает Национальная служба гидрометеорологии

Сегодня, 12:15

В Лянкяране задержан водитель, управлявший грузовым автомобилем под воздействием наркотиков

Сегодня, 12:10

Воздушное пространство Азербайджана: Важная роль в международной авиации и новый этап модернизации

Сегодня, 12:05

Зеленский признал невозможность возвращения Донбасса и Крыма

Сегодня, 12:00

ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Сегодня, 11:55

Президент Ильхам Алиев: Оружие, поставляемое правительством Макрона Армении, представляет практическую угрозу для Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Победительницу олимпиад по математике приняли в Массачусетский технологический институт - ФОТО

Сегодня, 11:45

Президент Азербайджана: Правила игры, которые были определены по итогам Второй мировой войны, сегодня уже не функционируют

Сегодня, 11:40

У Кыргызстана новый премьер-министр

Сегодня, 11:35

Президент: В силу особенностей внешней политики Азербайджан и на Западе, и на Востоке воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок

Сегодня, 11:30

В Азербайджане впервые запущен единый Колл-центр судебных органов

Сегодня, 11:25

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера

Сегодня, 11:20

За день из незаконного оборота изъято более 11 кг наркотиков

Сегодня, 11:15

Новые власти Сирии заявили о поддержке стратегических отношений с Турцией

Сегодня, 11:10

COP29 усиливает экономический импульс Азербайджана, демонстрируя рекордный рост - ФОТО

Сегодня, 11:07

Стали известны даты и программа DREAM Fest 2025 – ФОТО

Сегодня, 11:04

Состоялось IV заседание Республиканского комитета свободного профсоюза работников образования Азербайджана

Сегодня, 11:00

Зеленский отклонил предложения Трампа о быстром завершении войны в Украине

Сегодня, 10:55

ФСБ задержала исполнителя убийства Кириллова - 29-летного гражданина Узбекистана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:50

МВД: ДТП чреваты не только материальным, но и моральным ущербом для участников дорожного движения - ВИДЕО

Сегодня, 10:49
Все новости
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Недавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

24 / 05 / 2024, 13:35