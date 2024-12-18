Ильхам Алиев: Азербайджан внимательно следит за новинками оборонпрома РФ, и планирует и далее закупать российское оружие

Азербайджан внимательно следит за новинками оборонной промышленности РФ и недавно направил новые заявки на покупку российской военной продукции, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы внимательно следим за новинками российского оборонпрома. У нас уже были новые заявки. Относительно недавно мы их отправили", - сказал он.

По словам президента, Азербайджан будет включать новые контракты по мере готовности российского оборонпрома.

"Насколько мне известно, Россия временно отошла от международного рынка вооружений по понятным причинам", - отметил он.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан планирует и далее закупать российское оружие, но этот процесс приостановлен по объективным причинам.

"Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", - сказал он.

По словам Алиева, временное отсутствие новых контрактов объясняется работой российского ВПК "на внутреннего потребителя".

Президент Азербайджана отметил, что в Баку пошли на сдвиг сроки реализации военных контрактов с РФ, заключенных еще четыре года назад. В то же время Алиев подчеркнул, что рассматривает реализацию оборонных контрактов как "временно приостановленную по объективным причинам".

Источник: РИА Новости