Путин заявил, что не виделся пока с Асадом

Президент России Владимир Путин заявил, что не виделся пока с Башаром Асадом после его приезда в Москву, но планирует поговорить с ним.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции.

27 ноября вооруженная оппозиция в Сирии начала наступление на позиции правительственных сил.

Утром 8 декабря оппозиция вошла в Дамаск. Президент Башар Асад сложил полномочия и покинул страну, распорядившись мирно передать власть.

О том, что Асад с семьей прибыл в Москву, стало известно 8 декабря вечером.

Источник: ТАСС