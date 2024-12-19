Новые подробности о смерти блогера

Смерть блогера Нармин Искендеровой (Мехтиевой) - одна из самых обсуждаемых в азербайджанских СМИ и социальных сетях тем.

Напомним, что тело 23-летней девушки было найдено во дворе спортивного комплекса в Хатаинском районе – известно, что ранее ее состояние ухудшилось после операции по коррекции фигуры.

В азербайджанских СМИ прошла информация о том, что операция Нармин Искендеровой была сделана в клинике «Mərcan Medicare», главный врач которой Араз Агаев прокомментировал Oxu.az сложившуюся ситуацию, отметив следующее:

«Нармин Искендерова 20 ноября 2024 года была прооперирована в нашей клинике пластическим хирургом Оруджем Мамедовым. Через несколько дней после операции пациентка была выписана на амбулаторное лечение под наблюдением хирурга в удовлетворительном состоянии. Впоследствии она несколько раз приходила на перевязки, и каких-либо серьезных жалоб у нее не наблюдалось.

Позже пациентку неоднократно приглашали на повторные осмотры, но она отказалась приходить. Нурлан Гасанли, чье имя упоминается в СМИ, получил медицинское образование в России, однако, так как он не прошел сертификацию в комиссии Министерства здравоохранения, он работает в нашей клинике в качестве помощника врача».

А.Агаев также отметил, что клиника «Mərcan Medicare» имеет разрешение на деятельность в сфере пластической хирургии на основании лицензии, выданной Министерством экономики 23 ноября 2021 года: «Кроме того, указанные медицинские работники продолжают свою деятельность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Хочу также отметить, что Н.Искендерова скончалась не в нашей клинике, а через месяц по неизвестной причине».

Читайте по теме:

Стали известны подробности о смерти блогера, найденной мертвой после операции по коррекции фигуры - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фальшивые косметологи и пластические хирурги в Азербайджане: Идет расследование, кто понесет наказание? - ВИДЕО